Party mit Unternehmern erhitzt weiter die Gemüter

Wirtschaftskammer distanziert sich klar

Verständnislosigkeit über die an der Corona-Party beteiligten Unternehmer, die gerade in diesen Zeiten auch Vorbildwirkung hätten, auch seitens der Wirtschaftskammer Kufstein. Deren, seit kurzem zum Obmann gewählte Manfred Hautz zur „Tiroler Krone“: „Wir als Wirtschaftskammer Kufstein distanzieren uns von dieser Aktion. Ich glaube, dass hier die Situation und die Konsequenzen daraus verkannt wurden. Trotzdem ist das aus meiner Sicht ein Akt der Verantwortungslosigkeit, den man auf keinen Fall gutheißen kann - zumal, wenn man dabei auch an die vielen Mitarbeiter in ihren Betrieben denkt.“