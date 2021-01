Corona: Egoismus führte zu Cluster im Tiroler Ebbs

Geburtstagsfeier mit Folgen

Dies scheint aber in dem der „Tiroler Krone“ bekannt gewordenen und bei den zuständigen Stellen nachgeprüften Fall nicht zuzutreffen. Um die Weihnachtsfeiertage herum, an denen sich die gesamte Republik sich im Lockdown mit Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren befand, wusste dieser „harte Kern“ der dörflichen „High Society“ nichts Besseres als den runden Geburtstag eines Angehörigen ihres gesellschaftlichen Kreises zu feiern. Mit dem Resultat, dass sich ein Corona-Cluster mit Erkrankten bildete. Wobei einer der lustig Feiernden für kurze Zeit sogar als Pandemie-Patient ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und Ebbs Ende vergangener Woche für einige Tage den unrühmlichen Spitzenplatz an festgestellten Coronafällen im Bezirk Kufstein einbrachte.