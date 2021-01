Bitte warten an den Grenzen

Neben dem neuralgischen Übergang in Nickelsdorf sind auch in Klingenbach und Sankt Margarethen jeden Tag Staus vorprogrammiert. Während es sich am kleineren Grenzübergang in Sankt Margarethen mit 1500 Pkw täglich fast ausschließlich um Pendler handelt, sind es in Klingenbach 6500 Lenker täglich, welche die Grenze passieren wollen.