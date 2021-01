Ein neues Gütesiegelfür die Kärntner Rodelbahnen

Wichtig für Trainingsmöglichkeiten

Für den Sport wäre es wichtig, entsprechende Trainingsmöglichkeiten zu haben. Das freilich setze aktive Vereine und Rodelbahnen voraus. Derzeit bemühen sich die Klubs in Frantschach und Feld am See sowie Rangersdorf, attraktive Bahnen zu errichten. Dietmar Oberlerchner aus Feld am See: „Daneben haben wir mit der Villacher Alpenarena eine weitere Trainingsmöglichkeit ins Leben gerufen.“ Nun geht es aber an die Qualität und Sicherheit der einzelnen Bahnen.