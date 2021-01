Ist ein NHL-Star im Anflug auf Graz?

117 Spiele für Washington

Der Kanadier stand bereits einmal zur Diskussion, damals wurde es am Ende Greg Squires. „Von Michael erwartet man sich keine Zaubereien. Er ist ein solider Center, der hinten absichert. Alle seine bisherigen Vereine haben uns bestätigt, dass er ein super Typ in der Kabine ist“, so Vollmann weiter. Und das waren unter anderen auch die Washington Capitals, wo Latta 117 NHL-Spiele im Team von Topstar Alexander Ovechkin absolvierte. Aktuell ist der 29-Jährige ohne Vertrag - zuletzt spielte er für Färjestad in Schwedens höchster Liga.