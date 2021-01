Baldramsdorf: Wo China auf Oberkärnten trifft

Als das Schloss Porcia in der Spittaler Innenstadt errichtet wurde, verlor der alte Verwaltungssitz Ortenburg an Bedeutung und wurde allmählich zur Ruine. Die Reste der Höhenburg können heute noch besichtigt werden. Kaiser Friedrich III. errichtete das Schloss Ortenburg – direkt unterhalb der alten Festung. Heute beherbergt das denkmalgeschützte Anwesen eine Chinasammlung mit Kaisergewändern, Figuren aus Jade, Stein und Terracotta sowie das 1. Kärntner Handwerksmuseum. Eine Bergbahn führt vom Tal mitten in das traumhafte Ski- und Wandergebiet auf dem Sportberg Goldeck. Jedes Jahr tummeln sich dort viele Wintersportler und Wanderer.