Das Land „erschmecken“ & „erriechen“

Konditor Christian Kaplan aus Bad Tatzmannsdorf hat eine südburgenländische Form der Esterházy-Torte – für ihn die typischste burgenländische Torte – entwickelt. In der klassischen „Esterházy“ sind Haselnüsse, in der Schöpfung von Christian Kaplan Kürbiskerne und Walnüsse. „Beides natürlich aus dem Burgenland. „Die Kürbiskerne stammen aus dem südlichen Landesteil, die Walnüsse aus dem mittleren Burgenland“, so Kaplan. Die Vanillecreme besteht üblicherweise aus Milch und Butter. Bei der Jubiläumstorte wurde die Milch durch Uhudlersaft getauscht. Genießen kann man sie auf Bestellung.