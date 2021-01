Dominik Paris: Die Jagd auf die Streif-Rekorde!

Besonders auf der Streif, wo der Südtiroler den Allzeit-Rekord jagt: Franz Klammers vier Abfahrts-Erfolge und Didier Cuches Bestmarke mit sechs Siegen (5x Abfahrt, 1x Super-G). Mit Tiefschneefahren in Südtirol statt Rennen auf dem Lauberhorn in Wengen stimmte sich Paris auf den Ritt über die Streif ein. Heute will er beim Training zeigen, wer am Hahnenkamm das Sagen hat.