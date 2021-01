Frau getötet: Verdächtiger schrieb Abschiedsbrief

Über einen 74-Jährigen aus Aschach an der Steyr ist am Dienstag U-Haft verhängt worden. Er soll am Sonntag seine 71-jährige Ehefrau mit mächtigen Hammerschlägen gegen den Kopf und Messerstichen in den Körper getötet haben. Das Ergebnis der Obduktion gebe einen massiven Blutverlust aufgrund der Verletzungen als Todesursache an, so Andreas Pechatschek von der Staatsanwaltschaft Steyr.