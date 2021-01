Mailand verbietet das Rauchen im Freien

In der norditalienischen Metropole Mailand ist am Dienstag ein besonders weitreichendes Anti-Smog-Paket in Kraft getreten, das unter anderem das Rauchen im Freien unter Strafe stellt. Konkret gilt das Rauchverbot zunächst an Öffi-Haltestellen, in Parks, Sporteinrichtungen und Friedhöfen. Ab Jänner 2025 wird das Rauchverbot auf alle öffentlichen Stadtgebiete im Freien ausgedehnt. Bei Verstößen ist mit Strafen von 40 bis 240 Euro zu rechnen.