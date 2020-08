Spanien: Rauchen im Freien wegen Corona verboten

„Viel mehr Tröpfchen gelangen in die Umwelt“

Wenn ein Raucher exhaliere, gelangten viel mehr Tröpfchen - der Hauptübertragungsweg bei Covid-19 - in die Umwelt, als wenn ein Mensch normal ausatmet, sagte Carlos Jiménez, Vorkämpfer des spanischen Rauchverbots und Präsident der spanischen Gesellschaft für Lungenheilkunde und Thoraxchirurgie dem Magazin „Spiegel“. Zudem würden die Menschen beim Rauchen keine Masken tragen, was sonst in Spanien auch im öffentlichen Raum Pflicht sei, und rund 300 Mal pro Tag ihre Finger an den Mund führen - „jedes Mal, wenn sie einen Zug nehmen“.