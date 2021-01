Am Montag starten Film-Dreharbeiten in Klagenfurt

Dreharbeiten in Klagenfurt

Zwei Deutsche übernehmen die Hauptrollen. Rauand Taleb erhielt für die beste Nebenrolle in der Serie „4 Blocks“ den Deutschen Schauspielpreis 2020. Taleb wurde in Kurdistan geboren, floh 1998 nach Deutschland und ist ein Senkrechtstarter in der Branche. Tim Wilde hat schon mit Til Schweiger gedreht, jetzt holt ihn „Mona Film“ nach Klagenfurt. Auch Roland Düringer und Andreas Vitasek spielen mit.