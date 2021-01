„2020 Game“: Das Horror-Jahr als Browser-Spiel

Der kurzweilige, über 2020game.io abrufbare Sidescroller startet noch recht beschaulich, nämlich am Ende des Jahres 2019. Doch mit dem neuen Jahr beginnen auch die Katastrophen, und so geht es von den Buschbränden in Australien recht bald an Hamsterkäufern (Klopapier nicht vergessen!) vorbei in den ersten Lockdown, gefolgt von fallenden Aktienkursen, geschlossenen Bars und Restaurants, Videokonferenzen und natürlich noch mehr Coronaviren, die, wie könnte es anders sein, 5G-Masten entspringen, ehe das Spiel mit dem Rennen um das Weiße Haus endet.