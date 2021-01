Seilbahnen denken über Schließung nach

Die Gondeln und Skilifte gehören zu den wenigen Freizeiteinrichtungen, die auch während des verlängerten harten Lockdowns geöffnet haben dürfen. Ob das jedoch auch wirtschaftlich sinnvoll ist, darüber beraten die heimischen Seilbahnbetreiber am Montagnachmittag in einer Sitzung. Denn ohne die für das Skivergnügen so wichtige Hotellerie und Gastronomie, komme das Geschäft nicht so recht in Schwung.