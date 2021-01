Cluster gibt es keine mehr

Briten-Virus würde die Nachverfolgung ändern

Natürlich beschäftigt auch die hochansteckende Briten-Mutation die Contact Tracer. Sollte sie nach Salzburg kommen, wird sich in der Nachverfolgung der Kontaktpersonen viel ändern. So wird durch die leichtere Übertragung auch die Kategorie „Kontaktperson 2“ – also entfernter Kontakt mit einem Positiven – wichtiger und eventuell nachverfolgt werden.