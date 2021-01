Lawinengefahr in Tirol und Vorarlberg bleibt groß

Beruhigt hat sich die Lage indes auf den Straßen. Die Vorarlberger Arlberg-Orte Stuben, Zürs und Lech waren am Samstagmittag auf dem Straßenweg wieder erreichbar, ebenso Warth und die Ortschaften im hinteren Montafon, deren Straßenzufahrten am Freitag gesperrt worden waren. Weiterhin blieben aber einige Straßen wegen der großen Schneemengen gesperrt - vor allem in höher gelegenen Gebieten, wegen der Gefahr des Schneebruchs aber auch im Rheintal. Auch in Tirol waren die am Freitag abgeschnittenen Orte wie Sölden im Ötztal oder St. Christoph am Arlberg am Samstag wieder erreichbar.