Ex-Profi: „Der Gang zum GAK ist kein Rückschritt!“

Magere 30 Minuten absolvierte Gabbichler im Herbst für Bundesligist Hartberg - zu wenig für den 22-jährigen Naintscher. „Das war der Hauptgrund für meinen Wechsel. In meinem Alter brauche ich die Spielzeit und der GAK hat sich auch sehr um mich bemüht“, ist der Flügelflitzer glücklich über den Wechsel nach Graz. Den Gang in Liga zwei sieht er absolut nicht als Rückschritt in seiner Karriere. „Ich habe hier alle Gegebenheiten, mich weiterzuentwickeln. Das Umfeld ist eigentlich erstklassig, der Verein zieht das alles sehr professionell auf.“