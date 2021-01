Las Vegas würdigt verstorbenen Magier Siegfried

Der gebürtige Rosenheimer war am Mittwoch im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer schweren Krebserkrankung gestorben. „Der Tod von Siegfried Fischbacher markiert das Ende einer Ära“, teilte der in Las Vegas ansässige Hotelbetreiber MGM Resorts mit. Man sei dankbar für die Bedeutung des Duos für „Las Vegas und die Welt des Entertainment“.