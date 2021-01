Breite Front gegen den Endlos-Lockdown

Siegfried Menz, Ottakringer: „Es fehlt an einer klaren und transparenten Führung durch die Pandemie, das Maß an Verunsicherung und Enttäuschung wird von Tag zu Tag größer. Wir haben als Unternehmer so viel Vorarbeit geleistet - da ist es vertretbar, dass wir wieder öffnen. Wichtig wäre, das Contact Tracing weiterzuverfolgen und auszubauen.“