WKO-Präsident Mahrer: „Wir müssen aufsperren“

Lockdown bis Ostern wäre „größte Jobvernichtungs-Maschine“

Einen anderen deutschen Vorschlag lehnt der Kammer-Chef ab: „Wenn wir, wie Kanzlerin Merkel das andenkt, bis Ostern zusperren, wäre das die größte Jobvernichtungs-Maschine, die es in der Republik seit dem Zweiten Weltkrieg gab.“ Undenkbar sei auch, die Schulen so lange zuzulassen. Ein Lockdown bis April wäre „stimmungsmäßig, psychologisch und wirtschaftlich“ nicht tragbar. Was es brauche, sei „neben der Impfdosen auch eine Dosis Mut und Zuversicht“. Und Planungssicherheit - keine neue Forderung.