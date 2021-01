Start der Corona-Selbsttests in Kindergärten

Gurgeltest ab 18. Jänner auch an Schulen im Einsatz

Ähnlich die Situation in den Schulen: Ab kommenden Montag kommen die ersten Gurgelkits in städtischen Anstalten zum Einsatz - also etwa für jene Personen, die derzeit dort Kinder betreuen. Ab 25. folgen die Privat- und Bundesschulen. In den insgesamt 612 Bildungseinrichtungen sollen rund 28.800 Lehrkräfte und 2700 Mitarbeiter getestet werden.