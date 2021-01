So möchte Anne Hathaway eigentlich genannt werden

Die einzige Person, die sie privat Anne nenne, sei ihre Mutter. „Und sie tut es nur, wenn sie wirklich sauer auf mich ist, also wirklich sauer“, verrät die 38-Jährige. „Jedes Mal, wenn ich in der Öffentlichkeit auftrete und jemand meinen Namen sagt, denke ich also, dass sie mich anschreien werden. Die Leute meinen ‚Anne!‘ Und ich denke ‚Was? Was habe ich getan?‘“ Auch am Set bestehe sie auf ihren Spitznamen. „Die Wahrheit ist, dass sich niemals jemand wohlfühlt, mich Anne zu nennen. Es passt nicht. Ich bin eine Annie“, stellt die hübsche Brünette in der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ klar.