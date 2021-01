David Hasselhoff: Wirbel um K.I.T.T.-Versteigerung

Und damit liegt der Bieter aus Deutschland gar nicht mal so falsch. Wie die Zeitung nämlich weiter herausfand, handle es sich bei diesem K.I.T.T., den David Hasselhoff an den Mann - oder die Frau - bringen möchte, ausschließlich um ein Massenprodukt, das sich für 30.000 Euro nachbauen lasse. Demnach soll es allein in Deutschland 50 dieser Repliken geben. Ob „The Hoff“ da nicht doch zu hoch gepokert hat?