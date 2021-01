Bayern blamiert sich im Cup bei Kieler „Störchen“!

Was für eine Blamage für den regierenden Titelträger in der Champions League: Ausgerechnet bei Zweitligist Holstein Kiel - im Volksmund auch „Die Störche“ genannt - ist der große FC Bayern München hochkant aus dem DFB-Cup hinauskomplimentiert worden! Der Pokal-Rekordgewinner und aktuelle Spitzenreiter in Deutschlands Bundesliga verlor am Mittwoch beim Zweitliga-Dritten mit 5:6 im Elfmeterschießen. Erstmals nach 17 Jahren kassierten die Bayern im DFB-Pokal wieder eine Niederlage gegen eine klassentiefere Mannschaft. Nach 90 und 120 Minuten war es 2:2 gestanden ...