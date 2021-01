Sigma-Vorstand gewährt Einblicke in blaue Vereine

Es geht um mutmaßliche Geldflüsse an die Politik. Der „Vereinsmeier“ (NEOS-Mandatar Helmut Brandstätter) berichtete am Mittwochg über Kooperationen mit dem Verteidigungsministerium und Novomatic. Mit dem auf Sicherheitsagenden spezialisierten Verein ISP, der auch Gegenstand von Ermittlungen rund um die Casinos ist. „Kein Cent ist ist an die Partei oder Mitglieder gegangen. So was war nie intendiert“, so Braun.