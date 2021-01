Maier: „Ski-Präsident? Das ist nichts für mich!“

In Kitzbühel warten auf die Speed-Fahrer in der kommenden Woche laut Programm sechs Fahrten auf der Streif in sechs Tagen. Wär das etwas für dich?

Wenn ich irgendwo sechsmal runterfahre, verliere ich komplett die Lust. Aber man muss ja nicht jedes Training fahren. Ich habe in Kitzbühel fünf Super-Gs gewonnen und weiß, warum es mit Sieg Nummer 6 nicht mehr geklappt hat. Weil ich gedacht habe: Und was ist diesmal anders? Da fährt man dann schlechter.