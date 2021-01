Der normale Schulbetrieb rückt in weite Ferne

Aktuell nehmen laut Bildungsministerium 14,2 Prozent der Schüler die Betreuung in Anspruch (21,8% in der Volksschule, 8,3% in der Mittelschule, 2,6% in der AHS-Unterstufe). Mit geöffneten Schulen würde auch die Mobilität deutlich steigen - Stichwort Öffis. Die neue Variante des Coronavirus ist aber 50 bis 70 Prozent ansteckender - und sie verbreitet sich in Österreich.