Die Freude über den Millionen-Deal ist ungebrochen

Können die HelloBello-Gründer die Investoren überzeugen oder nicht? Für die von zwei Gmundnern mitgegründete Hundefutter-Marke steht bei „2 Minuten 2 Millionen“ heute ab 20.15 Uhr viel am Spiel. Einer, der vorm TV mitzittern wird, ist Martin Behrens (30). Der Chef des Linzer Präsentations-Software-Spezialisten Presono räumte im Vorjahr in der Show ein Werbebudget in Millionenhöhe ab.