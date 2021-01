Video: Browns überraschen gegen Steelers

Die Cleveland Browns stehen erstmals seit 1994 in der AFC-Divisonsrunde. Das von Baker Mayfield angeführte Team besiegte am Sonntag den Favoriten Pittsburgh Steelers mit 48:37. Vor allem in der ersten Hälfte des Spiels glänzte die Offense Clevelands, sodass die Browns mit einem Zwischenstand von 35:10 in die Pause gingen. Am Sonntag wartet nun der amtierende Superbowl-Champion Kansas City Chiefs, angeführt von Star-Quaterback Patrick Mahomes. Wir zeigen die Highlights des Wild-Card-Games.