Steigende Corona-Zahlen: Wengen wird zur Festung

Aufgrund von massiv steigenden Corona-Zahlen in Wengen seit den Weihnachtsferien standen die Lauberhorn-Rennen gestern knapp vor der Absage. Doch der Kanton Bern, der Ski-Weltverband FIS und der Schweizer Skiverband haben ein Sicherheitskonzept entworfen – mit dem der Klassiker gerettet werden soll. Die Athleten werden noch intensiver abgeschirmt, über die Journalisten wurde außerhalb der offiziellen Wettkampfzeiten sogar eine Ausgangssperre verhängt. „Wir vertrauen den Entscheidungen der FIS. Bis jetzt sind wir ja ganz gut durch die Saison gekommen“, sagt Andreas Puelacher, der Cheftrainer von Österreichs Herren. Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr (unten im Bild) & Co. werden in Wengen in Appartements außerhalb des Dorfzentrums wohnen und diese so wenig wie möglich verlassen.