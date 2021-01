27 Grad! Griechen freuen sich über „Mini-Sommer“

Während über das sonnenverwöhnte Spanien am Wochenende der schwerste Wintersturm seit 50 Jahren hinweggefegt ist, sorgt derzeit eine Warmfront über Griechenland vor allem auf der Insel Kreta für sommerliche Temperaturen. Von „Rekordwerten“ und „Mini-Sommer“ berichtete die griechische Presse am Sonntag. In der kretischen Hafenstadt Chania (Bild) seien Spitzenwerte von bis zu 27 Grad Celsius erreicht worden, hieß es.