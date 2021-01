Niederländische Polizei warnt „Pädophilen-Jäger“

Polizei warnt davor, „Recht in eigene Hände zu nehmen“

Die selbst ernannten Jäger wollen angebliche Pädophile entlarven und an den Pranger zu stellen. Polizei und Staatsanwaltschaft warnen die Gruppen davor, das Recht in eigene Hände zu nehmen. „Sie machen sich strafbar“, sagte ein Sprecher. Die Verfolgung von Kindesmissbrauch sei Sache der Polizei. Sexuelle Gefühle für Kinder seien nicht strafbar. Verboten ist es erst, wenn sich ein Erwachsener an einem Kind vergreift.