Kosten für Schneeräumung im Rekordwinter sind hoch

In der Zwischenzeit wird weiter Schnee geschaufelt. In Kötschach-Mauthen appelliert Bürgermeister Josef Zoppoth an die Hauseigentümer, darauf zu achten, dass Eiszapfen oder Dachschnee nicht Passanten auf den Gehwegen gefährden. In der Zwischenzeit sind Zimmerer und Industriekletterer gefordert.