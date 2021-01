Ein junger Autor dichtet sportliche Gegensätze

Seit gut zehn Jahren bestimmt das Erzählen von Geschichten das Leben von Yannick Steinkellner. Der in Graz aufgewachsene Slam-Poet tingelt durch die Welt und verwandelt seine Erlebnisse in Textperformances. Was machen, wenn Corona alle Auftritte unmöglich macht? Steinkellner hat ein Buch geschrieben.