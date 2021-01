„Demokratie-Marshallplan“ für die USA

„Beispielloser Angriff auf Demokratie“

Maas, der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel hatten den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump bereits am Donnerstag mitverantwortlich für die Gewalt in Washington D.C. gemacht. Der künftige Präsident Joe Biden, der am 20. Jänner vereidigt werden soll, hatte von einem beispiellosen Angriff auf die Demokratie gesprochen. Maas sagte Biden zu, dass er sich im Kampf für die Demokratie auf Deutschland verlassen könne. „Ohne die Demokratie in den USA, keine Demokratie in Europa“, sagte er. „Die gesellschaftliche Spaltung in unseren Ländern bei den Wurzeln zu packen, darin liegt eine der größten Zukunftsaufgaben für Amerikaner und Europäer.“