Land Niederösterreich bastelt nun eigenen Impfplan

Aktive Verimpfung: Anders als in anderen Bundesländern hat man hierzulande vom Eintreffen der ersten Vakzine an versucht, alle Dosen möglichst rasch und zeitnahe zu verabreichen. Das zeigt auch ein Blick auf die Statistik: In NÖ wurden bisher doppelt so viele gefährdete Personen geimpft wie etwa in Wien. Dann folgen – mit großem Abstand – die anderen Bundesländer. „Wir rufen alle Dosen ab, die in irgendeiner Form verfügbar sind“, heißt es dazu. Und das soll auch so beibehalten werden. Am Sonntag sollen laut der zuständigen Behörde alle 9000 bislang verfügbaren Dosen verimpft worden sein. Zum Ende der nächsten Woche soll diese Zahl dann auf 18.500 Impfungen erhöht werden.