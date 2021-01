Den Abschied vom Sparbuch gibt‘s auf Raten

Wer bei der UniCredit Bank Austria seit Jahresbeginn seine Einlage auf einem Sparbuch wieder neu binden wollte, erfuhr, dass beim Geldinstitut das Kapitalsparbuch ausgedient hat. In den Worten von Vorstand Mauro Maschio klingt das so: „Wir bieten eine zeitgemäße Alternative an: Sparkonten mit Sparkarte.“ Schon früher zog die Volksbank Oberösterreich einen Schlussstrich: Dort hat das Sparbuch im Mai des Vorjahres ausgedient. Seither wird voll auf Onlinesparen gesetzt, gibt es keine physischen Sparbücher mehr.