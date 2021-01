NBA spielt, aber Celtics nehmen gemeinsam Stellung

„Das ist in vielerlei Hinsicht ein Beweis für ein privilegiertes Leben“, sagte Rivers. „Können Sie sich heute vorstellen, was passiert wäre, wenn das alles Schwarze gewesen wären, die das Kapitol gestürmt hätten? Keine Polizeihunde, die gegen Menschen eingesetzt wurden, keine Schlagstöcke, die Menschen treffen. Leute, die friedlich aus dem Kapitol eskortiert werden. Also zeigt das, dass man eine Menge auch friedlich auflösen kann.“