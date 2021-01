Sturm: Der stille Anführer als „Wahrsager“

Zusammen mit Otar Kiteishvili ist Gorenc-Stankovic Sturms aktuell wertvollster Kaderspieler - drei Millionen Euro ist der frühere England-Legionär mit Premier-League-Erfahrung wert. Anmerken würde man das dem 24-Jährigen aus Domzale nie - Gorenc-Stankovic ist bescheiden, beinahe zurückhaltend. Ein stiller Anführer. Dass er gleich nach seiner Ankunft in Graz als Neuer in den Mannschaftsrat gewählt wurde, ehrt den zweifachen Saisontorschützen. „Es hat mich auch überrascht, ich habe mir nicht vorgestellt, gleich so eine Position zu haben. Aber im Endeffekt ist es bei uns egal, wer im Spielerrat ist. Wir sind hier alle Freunde, es ist absolut perfekt.“