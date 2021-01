Nachbeben in Kroatien in Kärnten wieder gespürt

Das Beben wies eine Magnitude von 5,0 auf. Bei dieser Stärke ist mit weiteren Schäden im Epizentralgebiet zu rechnen. In Österreich wurden die Erschütterungen von vielen Personen, vor allem in der Steiermark und in Kärnten, zum Teil deutlich verspürt. Schäden an Gebäuden seien in Österreich nicht zu erwarten.