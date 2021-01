USA: Neuer Höchststand bei täglichen Corona-Toten

Mehr als 19 Millionen Dosen Impfstoff ausgeliefert

Dreieinhalb Wochen nach der ersten Zulassung eines Impfstoffs gegen Covid-19 sind in den USA nach Regierungsangaben mehr als 19 Millionen Dosen an die Bundesstaaten ausgeliefert worden. Alleine am Dienstag seien mehr als drei Millionen Dosen verteilt worden, hieß es in einer Mitteilung des kommissarischen US-Verteidigungsministers Christopher Miller (Bild unten).