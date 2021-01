Trauriger Start ins Jahr: Zwei junge Todesopfer

Große Trauer in Ennsdorf (NÖ): Ein erst 17-jähriger Motorradfahrer krachte in der Dunkelheit gegen eine Schranke, der tödlich Verletzte wurde drei Stunden später an der Unglücksstelle gefunden. Und am Samstag verlor ein 26-Jähriger aus Pram in Kallham die Kontrolle über seinen Wagen, er starb noch im Wrack.