Ski-Kolumne: „Das sind halt keine Nackerten!“

„Je härter und schwieriger - desto besser für uns!“ Für Österreichs Herren-Cheftrainer Andreas Puelacher kam der Doppel-Triumph in der Bormio-Abfahrt durch Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr nicht überraschend. „Aber dass es dann auch wirklich so aufgeht, kann man natürlich nicht immer planen. Vor allem, weil die Dichte bei den Herren mittlerweile in allen Disziplinen unglaublich ist!“ Dass das Hundertstel-„Glück“ aber endlich auch einmal auf die rot-weiß-rote Seite fällt, musste ja einmal so kommen. Auch der für Deutschland startende Romed Baumann weiß das. Er sagt, seine Ex-Kumpels seien „keine Nackerten“. Kolumne von Alex Hofstetter.