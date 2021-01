Freiwillige richten Skipiste für Nachwuchs her

Am Stefanitag konnte der Skilift in Betrieb gehen, und zwar dank vieler fleißiger Helfer und Unterstützer in der Gemeinde. Regen und warmes Wetter hatten es bisher nicht besonders gut mit den Veldenern gemeint. Zahlreiche Nachtschichten haben die ehrenamtlichen Skifreunde eingelegt, damit die Piste mit Kunstschnee bedeckt werden konnte.