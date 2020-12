Seilbahner kämpfen gegen Ischgl-Image

Rund 6000 Ski-Fans wedelten am Mittwoch über die Pisten im SnowSpace-Flachau. „Es kommt auf das Skigebiet an. Beim Zinkenlift am Dürrnberg sind die Kapazitäten natürlich schon bei weit weniger Andrang ausgeschöpft“, betont Geschäftsführer Wolfgang Hettegger vor der Achterjet-Talstation. Hettegger rechnet vor: „Wir haben aktuell 400 Hektar an Pistenfläche offen. Das entspricht 560 Fußballfeldern. Bei etwas mehr als 9500 Wintersportlern wie am Wochenende kommen auf ein Feld etwa 17 Skifahrer.“