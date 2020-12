Sicherheit in Skigebieten: Regierung schärft nach

Skifahren in Zeiten des Lockdown: Weil die liebste Winterbeschäftigung der Österreicher in den letzten Tagen für Debatten gesorgt hatte - nicht immer waren in den Skigebieten die aktuellen Regelungen eingehalten worden -, schärft die Regierung jetzt nach. Es drohen gar Betretungsverbote, wie die „Krone“ am Dienstagnachmittag erfuhr.