Premieren-Reigen in Oper Graz und Next Liberty

Mit einem „Musikalischen Aperitif“ im Galeriefoyer will die Oper bereits am ersten Tag nach dem harten Lockdown am 18. 1. wieder durchstarten. Darauf folgen soll am 21. 1. mit „Anatevka“ die erste Bühnenproduktion im Haupthaus und dann eine Doppelpremiere mit „Die verkaufte Braut“ am 22. 1. und „Madama Butterfly“ am 23. Jänner. Um die Besucher rechtzeitig vor der abendlichen Ausgangssperre wieder nach Hause entlassen zu können, beginnen die Vorstellungen (bis Ende Jänner sind vier weitere geplant) bereits ab 15 Uhr.