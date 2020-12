Hier können Sie noch auf weiße Weihnachten hoffen

Kaltfront bringt am Christtag Schnee

Deutlich weihnachtlicher wird es dann aber in der Nacht auf den Christtag. Eine Kaltfront, die von Nordwesten heranzieht, lässt die Temperaturen sinken. In weiten Teilen des Landes schneit es dann bis in die Täler. „Von Vorarlberg über das Außerfern bis zum Karwendel beginnt es schon gegen Mitternacht kräftig zu schneien. In den frühen Morgenstunden am Christtag ist dann entlang der Nordalpen verbreitet mit Schneefall bis in die tiefsten Lagen zu rechnen“, prognostiziert der Experte. Selbst in Bregenz, Innsbruck und Salzburg bildet sich zu Weihnachten nach derzeitigem Stand eine dünne Schneedecke.