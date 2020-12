Kogler: 100 Familien aus Lesbos aufnehmen

„Lippenbekenntnisse retten kein einziges Kind“

Als Reaktion auf Koglers Aussage schrieb der stellvertretende NEOS-Parteichef Sepp Schellhorn in einer Aussendung: „Lippenbekenntnisse in Interviews retten kein einziges Kind“. Das Verhalten der Grünen seit ihrer Regierungsbeteiligung sei „keinesfalls von einer klaren Haltung geprägt.“ Falls es ihm wirklich ernst sei mit der Rettung der Menschen, hätte Kogler dem Antrag der NEOS am Montag zustimmen können, fügte NEOS-Asylsprecherin Stephanie Krisper hinzu.