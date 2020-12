„Der 24. Dezember wackelt für den Saisonstart“

Im Gesundheitsministerium hieß es dazu auf APA-Anfrage, der Entwurf sei heute, Montag, am frühen Nachmittag in einer Aussendung veröffentlicht worden. Darin heißt es: „Seilbahnen öffnen am 24. 12. 2020 auch für Hobbysportler/innen unter den folgenden Voraussetzungen: Abstandspflicht und MNS-Pflicht, maximal 50-prozentige Auslastung von Gondeln und abdeckbaren Sesseln, außer die Benutzer/innen leben im gemeinsamen Haushalt. Darüber hinaus ist während der Beförderung und im Zugangsbereich eine FFP2-Maske oder eine äquivalente bzw. einem höheren Standard entsprechende Maske zu tragen.“ Außerdem müssen die Seilbahnbetreiber ein Präventionskonzept vorlegen.